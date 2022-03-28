Elazığspor, seyirci rekoru kırdı

Elazığspor-F. Erbaaspor maçı, Doğukent Stadyumu’nun kuruluşundan bu yana tamamen dolan ilk maç oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında konuk ettiği F. Erbaaspor’la 2-2 berabere kalan bordo-beyazlı Elazığspor, sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Edinilen bilgilere göre müsabakayı 2 bin 25 biletli seyirci takip etti ve bu rakam Doğukent Stadı’nın kuruluşundan bu yana tam dolu oynanan ilk maç olarak kayıtlara geçti. Misafir takım için ayrılan tribün dahil tamamen dolu olan maç için bazı taraftarlar davetiye biletiyle tribündeki yerini aldı.

Maçta 118 resmi ve 25 özel güvenlik görev yaptı.