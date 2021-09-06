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Elazığspor ilk maçında kayıp

Elazığspor, son 11 yıl içinde sezon açılışlarına kötü başlama geleneğini bu sezonda bozmadı ve ilk maçında Bergama Belediyespor’a 2-1’lik skorla yenildi.

Spor 06.09.2021, 13:05
Elazığspor ilk maçında kayıp

Elazığspor, son 11 yıl içinde sezon açılışlarına kötü başlama geleneğini bu sezonda bozmadı ve ilk maçında Bergama Belediyespor’a 2-1’lik skorla yenildi.

Yarım asrı aşkın tarihinde 26 sezon sonra TFF 3. Lige düşen ve ilk maçında Bergama Belediyespor’a 2-1’lik skorla yenilen Elazığspor, sezona kötü başlama geleneğini bu sezon da devam ettirdi. En son 2010-2011 sezonu başında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekomspor’u 1-0 mağlup eden bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 11 sezon açılış maçında galibiyet alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları olmak üzere oynadığı maçlarda sadece 3 beraberlik alabilen Elazığspor, 8 maçtan ise mağlup ayrıldı. Elazığspor’un Türk Telekomspor galibiyeti sonrası sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

“2011-2012: Kartalspor: 1-Elazığspor: 0, 2012-2013: Elazığspor: 1-Fenerbahçe: 1, 2013-2014: Akhisarspor: 3-Elazığspor: 1, 2014-2015: Osmanlıspor: 4-Elazığspor: 0, 2015-2016: Göztepe: 2-Elazığspor: 2, 2016-2017: Manisaspor: 1-Elazığspor. 0, 2017-2018: Elazığspor: 0-Altınordu: 2, 2018-2019: Adanaspor: 1-Elazığspor: 1, 2019-2020: Bayburt Özel İdare: 3 - Elazığspor: 1, 2020-2021: Bayburt Özel İdare: 2 - Elazığspor: 0, 2021-2022: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2”

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