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Elazığspor evinde, Elazığ Karakoçan deplasmanda başlayacak

Elazığspor’un 1. Grup’ta, Elazığ Karakoçan FK’nın 2. Grup’ta mücadele edeceği TFF 3. Lig’de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

Spor 07.07.2022, 15:52
Elazığspor evinde, Elazığ Karakoçan deplasmanda başlayacak

Elazığspor’un 1. Grup’ta, Elazığ Karakoçan FK’nın 2. Grup’ta mücadele edeceği TFF 3. Lig’de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılan fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi sonucunda 1. grupta mücadele eden Elazığ temsilcilerinden Elazığspor, ilk hafta evinde 1954 Kelkit Belediyespor’la karşılaşacak. 2. Grup’ta yer alan Elazığ Karakoçan FK ise deplasmanda Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçıyla sezona merhaba diyecek.

TFF 3. Lig, 4 Eylül Pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık’ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak’ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan’da bitecek. Ardından play-off müsabakaları yapılacak.

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