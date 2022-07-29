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Elazığspor eski futbolcusu Semih Alınmış’ın acı günü

Elazığspor eski futbolcularından Semih Alınmış’ın babası Celal Alınmış, 78 yaşında vefat etti.

Spor 29.07.2022, 15:59
Elazığspor eski futbolcusu Semih Alınmış’ın acı günü

Elazığspor eski futbolcularından Semih Alınmış’ın babası Celal Alınmış, 78 yaşında vefat etti.

Elazığspor’un 90’lı yıllarda formasını giyen ve gol krallığı da yaşayan eski futbolcusu Semih Alınmış’ın babası Celal Alınmış hakka yürüdü. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yuman merhum Alınmış için İzzetpaşa Cami’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın yanı sıra aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası merhumun naaşı Harput’ta defnedildi.

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