Elazığspor, Erzurum’da kamp yapacak

Elazığspor, TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi 3. etap kamp çalışmalarını Erzurum Palandöken’de 18-27 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

Transfer tahtası kapalı olan ve altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yeni sezona hazırlanan Elazığspor’da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katkıları ile 3. Etap kampı Erzurum’da yapılacak.

Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Serkan Çayır’ın girişimleriyle, ilimiz Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın öncülüğünde kulübümüze Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin kapılarını açan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Takımımız, 18-27 Ağustos tarihleri arasında 3. etap kamp programını dost ve kardeş şehrimiz Dadaşlar diyarı Erzurum’da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Palandöken Snowdora Otel’de sürdürecek” denildi.