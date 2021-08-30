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Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 30.08.2021, 20:01
Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Elazığspor, Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 1. haftasında Bergama Belediyespor’u konuk edecek olan Elazığspor’da, Erzurum kampı sonrası verilen 2 günlük izin sona erdi. 2 günlük aranın ardından kulüp tesislerinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, gerçekleştirilen antrenmanla Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

Elazığspor, hafta boyunca Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

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