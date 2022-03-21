Elazığspor Başkanı Çayır, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

Şirketinin bir dizi açılışları için Elazığ’da olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır’la bir araya geldi.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, bir dizi gezi ve açılışlara katılmak üzere Elazığ’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kızı Ebru Özdemir ile bir araya geldi. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Başkan Serkan Çayır tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e ve kızı Ebru Özdemir’e isimlerinin yazılı olduğu Elazığspor forması takdim etti.