Elazığ’ın hentbol takımından 5’i sporcu 7 kişi Covid-19’a yakalandı
ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ'NDE 5 SPORCU VE 2 ANTRENÖRÜN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Elazığ’ın Süper Lig’deki kadın hentbol takımında 5 sporcu ve 2 antrenörün korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kadınlar Hentbol Süper Lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı sporcuları ve teknik heyetinde korona virüse rastlandı.
Konu üzerine açıklama yapan Kulüp Antrenörü İsmail Bayraktar, "Bir sporcunun öksürük ve boğaz ağrısından dolayı sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesinde tedaviye gönderdik. Sağlık açısından tüm takımı teste soktuk. Bunun sonucunda 5 sporcumuzda ve 2 antrenörümüz de pozitif vakaya rastlandı. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alınırken bizlerde takım olarak alt yapılarda dahil herkesi evinde izole ettirdik. Başta sporcularım ve aileleri olmak üzere tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antrenmanlarımızı 22 Eylül Salı gününe kadar durdurduk. Haftaya da duruma göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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