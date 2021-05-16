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Elazığ’da şampiyonluk kutlamaları balkonlardan yapıldı

Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşması sonrası taraftarlar korona virüs tedbirleri kapsamında balkonlardan kutlama yaptı.

Spor 16.05.2021, 00:39
Elazığ’da şampiyonluk kutlamaları balkonlardan yapıldı

Beşiktaş’ın Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşması sonrası taraftarlar korona virüs tedbirleri kapsamında balkonlardan kutlama yaptı.

Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ın şampiyonluğu 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da kutlandı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla, uzun araç konvoyları yerini balkon kutlamaları aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şampiyonluğu balkonlarda kutlayan taraftarlar, tezahüratlarla sevinçlerini yaşadı.

Emniyet güçlerinin şehrin ana caddelerinde aldığı sıkı tedbirler de gözden kaçmadı.
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