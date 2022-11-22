Elazığ’da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları başladı

Elazığ’da Okul Sporları Voleybol Müsabakaları, 150 sporcunun katılımıyla başladı.

22-29 Kasım tarihlerinde Elazığ’da başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek olan Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde Voleybol Yıldızlar Kız-Erkek müsabakaları başladı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda başlayan müsabakalar 11 kız - 2 erkek takımı olacak şekilde toplamda 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu yılda okullar arası yapılan müsabakalar kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayına kadar sürecek olan müsabakalar da yine şehrimiz geçen yıl olduğu gibi Grup, Bölge ve Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapacağız. Geçen yıl da olduğu gibi bu sene de sloganımız ’Şampiyona Şehri Elazığ’ olacak. Müsabakalar 11 kız, 2 erkek takımımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplamda 150 sporcumuz katıldı. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” denildi.