Elazığ’da okul sporları müsabakaları başladı

Elazığ’da 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan okul sporları gençler erkek, kız A-B grup müsabakası 12 ilden 342 sporcunun katılımıyla başladı.

Elazığ Yakup kılıç Spor Salonunda 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan okul sporları müsabakasının ilk günü tamamlandı. Gerçekleşen müsabakaya 12 ilden toplam 342 sporcu katılım sağladı. Elazığ’ı temsil eden 10 sporcu okul sporları karate grup müsabakası sonrası sıralamada ilk 4’e girerek, Bartın’da yapılacak olan okul sporları finaline katılmaya hak kazandı. Müsabakada ikinci günün yarın devam edeceği öğrenildi.

Müsabaka hakkında açıklamada bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Okul sporları gençler karate grup müsabakaları ilimizde oynanmaya bugün başladı. 12 ilin katılım gösterdiği bu gibi organizasyonların ilimizin tanıtımı konusunda çok iyi fırsat olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda hentbol ve futbolda da ev sahipliği avantajıyla müsabakalar gerçekleşti. Okul sporları karate grup müsabakalarında, şehrimizi temsil edecek olan takımlarımız ve okul idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.