Elazığ’da Bilardo Şampiyonası sona erdi

Elazığ’da 24 sporcunun katıldığı il içi Bilardo Şampiyonası sona erdi.

2022 Yılı Elazığ 2. Etap Bilardo İl Şampiyonası sona erdi. 24 sporcunun katıldığı şampiyonada 1’inci Cengiz Gülaç, 2’inci M. İkbal Torgut, 3’üncü Lokman Korucu ve 4’üncü Ferhat Şap oldu. Turnuvada dereceye giren sporcular ekim ayında Ankara ili Gölbaşı ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Elazığ’ı temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Güzel bir katılımla gerçekleştirilen turnuva sona erdi. 24 sporcu ayrı ayrı özveriyle, centilmence ve dostane bir şekilde müsabakalarını yaptı. Müsabakaları il müdürlüğü olarak yakından takip ettik. Bilardo elit bir spor, alışılmış düşüncelerin ve izleniminin aksine üst düzey konsantre, bakış açısı ve yetenek isteyen bir branş. Şehrimizden de asgari 24 sporcu bu branşla ilgileniyor ve müsabakalar da yer alıyor. Müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.