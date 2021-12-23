Elazığ’a 50 yarış günü

Türkiye Jokey Kulübü, 2022 yılı için Elazığ Yurtbaşı Hipodromu’na 50 yarış günü verdi.

Elazığ Yurtbaşı Hipodromu’nda 2022 yılında 50 yarış günü düzenlenecek. TJK’nın belirlediği takvime göre Yurtbaşı Hipodromu’nda yeni sezon heyecanı 13 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek olan ilk yarış günü programıyla başlayacak. Haziran ayına kadar Çarşamba günleri koşulacak Elazığ yarışları, temmuz ayından sonra Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşecek.

Elazığ’da 2022 yılı yarışları 13 Kasım Pazar günü yapılacak yarışlarla sona erecek.