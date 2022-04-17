Elazığ SYSK’dan iki sporcuya milli davet

Karadağ’da düzenlenecek olan Akdeniz Hentbol Konfederasyon Şampiyonası’na katılacak olan Türk Milli Takımı kadrosuna Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nden iki sporcu çağrıldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nden Lizge Şık ve Şilan Yılmaz Türk Milli Takımı’na davet edildi. 18-24 Şubat tarihleri arası gerçekleşecek olan Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası’nda yer alacak olan Türk Milli Takımı’na davet edilen sporcular kafileye dahil oldu. Elazığ SYSK Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar açıklamalarda bulunarak, “Milli forma giyme şerefine ulaşacak sporcularımız Lizge Şık ve Şılan Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Milli Forma size çok yakışacak. Rabbim tüm sporcularımıza nasip etmesi dileğiyle başarılar çocuklar” ifadelerini kullandı.