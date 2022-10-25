Elazığ Stadyumu’nda sona doğru

Elazığ Stadyumu’nda gelinen son aşamaya ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile MYS Yol Yapı A.Ş. yetkilisi Semih Işıkver bilgiler verdi.

Elazığ Stadyumu’nun yapımında son aşamaya gelindi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve MYS Yol Yapı A.Ş. yetkilisi Semih Işıkver, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Stadyumun teslimi öncesinde son kontroller ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Işıkver, hayatlarında bu kadar önemli yer turan Elazığspor’un maçlarının oynayacağı ve birçok özelliği ile de Türkiye’de son yıllarda yapılmış en önemli statlardan biri olan Elazığ Şehir Stadyumu’nda çalışmaların sonuna doğru gelindiğini söyledi. Işıkver, "Süre vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir ay, 40 gün içerisinde şehrimize çok uzun yıllar hizmet verecek stadyumumuzun hizmete açılacağı günlere hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Şu anda çevre düzenlemesi imalatları başladı. Bundan sonraki süreçlerde bizim adımıza çok tatlı bir heyecan var. Nasıl toparlarız, nasıl yaparız bilmiyoruz ama bundan sonraki süreçlerde Elazığ’la beraber, Elazığlıyla beraber hep beraber burada nasıl Elazığspor’u ait olduğu yere yeniden taşırız, nasıl Elazığspor’u toparlarız da Süper Lig’e kadar nasıl bir yürüyüş başlatırız, onun hesabını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de birçok şehirde de stadı yapılan takımlar önce küme düştüler, sonra çok hızlı bir şekilde yükseldiler. Diliyorum, umuyorum bu yaptığımız hizmet Elazığspor’umuzun faydasına olur, Elazığspor’umuzun da tekraren ait olduğu bizleri sevince boğduğu, bizleri hep beraber bir amaç uğruna birleştirdiği başarılı ortamına da dönüşmesine vesile olur diliyorum" dedi.

"Kendisinden bahsettiren bir stadyum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, "Elazığ Stadyumu hakikaten bırakın sporu, şehrin en büyük yatırımlarından bir tanesi. Tabii ki Elazığ Stadyumu 15 günde müsabakalarının, futbol müsabakalarının oynanacağı bir stadyumdan öte içerisindeki cep salonlarıyla ve localarıyla, işletmeleriyle burası hakikatten bir yaşam haline gelecek ve yaşayan stat inşallah yapacağız. Tabii stadyumun hemen yan tarafında da bir spor salonumuz mevcut. Bu spor salonumuzun da içerisine yine cep salonları var. Bu cep salonlar nedir diye soracak olursanız; biz toplam stadyumumuzda 4 ve yan taraftaki spor salonunda da 3 tane cep salonla toplamda 7 tane cep salonu barındırıyoruz. Bunların içerisinde tatami sporlarının, ring sporlarının ve özellikle takım sporlarının da yer aldığı 16 tane yeni branşın bu kompleks içerisinde gençlerimize ve Elazığ sporuna inşallah armağan edeceğiz. Hakikaten muhteşem bir stat. Özellikle dış mimarisi gelip izleyenlerin ve çevresinden geçenlerin çokça bahsettiği bir AVM’yi andıran görüntüsü var" diye konuştu.

"Elazığlıların ve sporun emrine verilecek"

Stadyumun dış cephesini prekast, cam ve çeliğin oluşturduğunu aktaran Eren, "Bu güzel yapı yüklenici firmanın da ifade ettiği gibi 30-40 gün gibi bir süre sonra inşallah bir aksilik olmazsa Elazığlıların ve sporun emrine verilecek. Bu stadyum hem deprem hem pandemiye rağmen 2022’nin son baharında inşası bitmek üzere. Ben şehrim ve sporun adına da herkese teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.