Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK devam edecek

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ligden çekilme hakkı verilmesine karşın Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, sporcularının isteği doğrultusunda mücadelesine devam etme kararı aldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesinde yer alan kulüplere haklarınız saklı kalmak ve önümüzdeki sezon bulunduğunuz ligden devam edebilirsiniz diyen Türkiye Hentbol Federasyonu, kulüplerin kararını bekliyor. Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu’nda küme düşme potasında yer alan Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ligden çekilme kararı verirken, zirve mücadelesi veren Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, sporcularının isteği doğrultusunda maddi imkansızlıklara rağmen mücadelesine devam edecek.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK Başantrenörü İsmail Bayraktar, "Kızlarımız ve ailelerinin Allah’a şükür sıkıntısı olan yok. Evlerinde hasar olan, evlerini taşıdığımız çocuklarımız oldu. Tüm çocuklarımızın psikolojileri bozuk. Önümüzde 8 maçlık bir süreç var. Kızlarım bana hocam biz devam edersek daha mutlu olacağız diyor. Bende sadece onların mutluluğu için lige devam etmemizin doğru olacağını düşündüm. Federasyonumuza da bu yönde talebimizi sunacağız. Sporcularımızın salonda olması onlar için daha iyi olacak. Bu süreçte iş adamlarımızın, şehrin büyüklerinin bu çocuklara maddi manevi destek olmaları, yeniden hayata dönmeleri önemlidir. Tüm Elazığ’ın çocuklarımızın yanında olmasını istiyoruz" dedi.