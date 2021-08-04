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Elazığ Karakoçan FK’nın yeni sezon formaları tanıtıldı

Elazığ Karakoçan FK’nın yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Formalar taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

Spor 04.08.2021, 12:45
Elazığ Karakoçan FK’nın yeni sezon formaları tanıtıldı

Elazığ Karakoçan FK’nın yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıktı. Formalar taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK’nın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Kulüp tarafından basınla paylaşılan formalar büyük beğeni topladı. Formalarda kırmızı - mavi ve beyaz tonlar hakim kılındı.
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