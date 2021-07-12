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Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Edirnespor’dan ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaşmaya vardı.

Spor 12.07.2021, 11:49
Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı
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Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Edirnespor’dan ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaşmaya vardı.

3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferde 8. imzasını attırdı. Mavi-beyazlı ekip, son olarak Edirnespor’da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Oğuzhan Kandemir ile sözleşme imzaladı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak, Edirne Spor’da forma giyen 26 yaşındaki önlibero oyuncusu Oğuzhan Kandemir ile sözleşme imzalamıştır. Oğuzhan Kandemir’e hoş geldin diyor, Mavi-Beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.

1995 İstanbul doğumlu olan Oğuzhan, geçtiğimiz sezon 26 TFF 3. Lig maçında forma giydi.
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