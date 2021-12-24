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Elazığ İl Özel İdare’ye Yunan oyun kurucu
Elazığ İl Özel İdare, Panathinaikos’tan oyun kurucu Angeliki Vintsilaiou’yu kadrosuna kattı.
Spor 24.12.2021, 20:34
Elazığ İl Özel İdare, Panathinaikos’tan oyun kurucu Angeliki Vintsilaiou’yu kadrosuna kattı.
Transfer yasağını kaldıran Elazığ İl Özel İdare, son olarak Yunanistan’ın Panathinaikos takımında forma giyen Angeliki Vintsilaiou’yu renklerine bağladı. 1998 Yunanistan doğumlu olan 1.74 boyundaki sporcu, guard pozisyonunda görev yapıyor. Lisansı çıkan Angeliki Vintsilaiou’nun Çankaya Üniversitesi karşısında forma giyebilecek.