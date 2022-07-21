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Elazığ İl Özel İdare’ye Amerikalı pivot

Elazığ İl Özel İdare, Slovakya ekibi Young Angels’te forma giyen Amerikalı pivot Channon Fluker’le anlaşmaya vardı.

Spor 21.07.2022, 15:02
Elazığ İl Özel İdare’ye Amerikalı pivot

Elazığ İl Özel İdare, Slovakya ekibi Young Angels’te forma giyen Amerikalı pivot Channon Fluker’le anlaşmaya vardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne yenilenen kadrosuyla giriş yapmaya hazırlanan Elazığ İl Özel İdare, yabancı tercihini Amerikalı pivot Channon Fluker’den yana kullandı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Slovakya Ligi ekiplerinden Young Angels forması giyen 25 yaşındaki pivot Channon Fluker ile anlaşma sağlamıştır. 1.94 boyundaki Amerikalı sporcumuza, Elazığ’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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