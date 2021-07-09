Elazığ İl Özel İdarespor’da Genel Kurul tarihi netleşti

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi netleşti.

Mevcut başkan Mustafa Alpay’ın görevi bırakması sonrası Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nde, merakla beklenen kongre tarihi açıklandı. Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurul, 13 Temmuz’da yapılacak.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Daha önce yapılması planlanan ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenen İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nün kongre tarihi belli oldu. Kongre, 13 Temmuz Salı günü 14.00’te İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek” denildi.