Elazığ İl Özel İdare SK: "Faaliyetlerimize kendi şehrimizde devam edeceğiz"

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, sezonun geri kalan bölümü için mücadelesine Elazığ’dan devam etme kararı aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, yaşanan deprem felaketi sonrası yönetim kurulunun aldığı kararla faaliyetlerine Elazığ’da devam etme kararı aldı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde yıkıcı hasara neden olurken tüm Türkiye’yi de yasa boğdu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremin ardından Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü olarak bölgemizde yaşanan depremin etkilerini azaltma adına gerek kurumumuz gerekse spor kulübümüz olarak bizde yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile faaliyetlerimize kendi şehrimizde devam edeceğiz. Sezonun geri kalan bölümünde depremzede ailelerimize ve çocuklarımıza moral olması ve yaşanılanları unutturmak maksadıyla iç saha müsabakalarımızda salonumuzda misafir edeceğiz ve birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. Haydi Elazığ birlik olma zamanı, birbirimize sahip çıkma zamanı” ifadeleri kullanıldı.