Elazığ İl Özel İdare, Şanlıurfa Grubu’nda

Bir ayağı Elazığ’da yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası’nın 1. Kademe müsabakalarında Elazığ şampiyonu İl Özel İdarespor Şanlıurfa Grubu’nda yer aldı.

2021-2022 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 78 ilden 111 takımın katılımı ile başlıyor. Müsabakalar 6’şar takımlı 15 grup ve 5 takımlı 1 grupta 07-10 Haziran 2022 tarihlerinde, 4 takımlı 4 grupta ise 08-10 haziran 2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. Grup merkezlerinde yapılacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak.

U16 Ligi’nde il şampiyonu olan İl Özel İdarespor, U16 Ligi grup maçlarına Şanlıurfa’da çıkacak. 7-10 Haziran tarihleri arası Şanlıurfa Grup Merkezi’nde oynanacak olan maçlara; Şırnak, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ ve Adıyaman illerinin şampiyon takımları katılacak.

U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarının bir ayağına da Elazığ ev sahipliği yapıyor. Elazığ Grup Merkezi’nde 7-12 Haziran tarihleri arası oynanacak olan maçlarda Diyarbakır, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Iğdır illerinin şampiyonları 2. kademeye yükselmek için mücadele edecek.