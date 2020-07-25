Son Dakika
Elazığ İl Özel İdare, Olcay Orak ile devam kararı aldı
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİG EKİBİ ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE, BAŞANTENÖR OLCAY ORAK'LA YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI.
Spor 25.07.2020, 10:22
8
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, Başantenör Olcay Orak ile yeniden anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiren ve yönetim değişikliğine giden Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon takımın başında olan Olcay Orak ile yeniden anlaşmaya varıldı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Olcay Orak ile yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte nice başarılara. Şehrimize ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:47
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:35
|Yatsı
|22:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|34
|56
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|34
|45
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25