Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, iç transferde 4 sporcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdarespor, iç transferde 4 sporcu ile anlaşmaya vardı. Transferlere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon takımımızda oynayan Nihan Dabakoğlu, Nuran Tutsak, Çelen Türk ve Nazlı Güngör ile 2021-2022 sezonu için yeni sözleşme imzalanmıştır. Oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi ileterek, sezonun şehrimiz, kulübümüz ve sporcularımız adına başarılı geçmesini dileriz" denildi.