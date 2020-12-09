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Elazığ ekibi Jelena Dubljevic’i transfer etti

B. Elazığ İl Özel İdare, bir dönem Galatasaray’da oynayan Karadağ Milli Takım oyuncusu Jelena Dubljevic’le anlaştı.

Spor 09.12.2020, 21:31
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Elazığ ekibi Jelena Dubljevic’i transfer etti

B. Elazığ İl Özel İdare, bir dönem Galatasaray’da oynayan Karadağ Milli Takım oyuncusu Jelena Dubljevic’le anlaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare, bir dönem Galatasaray forması giyen Jelena Dubljevic’i kadrosuna kattı. 1987 Karadağ doğumlu uzun forvet oyuncusu, ZKK Buducnost, Ros Casares Valence,Rivas Ecopolis, Tarbes, Nadejda Orenbourg takımlarında oynadıktan sonra son olarak ZVVZ USK Prag forması giydi. Çekya temsilcisinde 17,1 sayı 7,1 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamış, Euroleague’de organizasyonun en değerli oyuncularından biri olmuştu.
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