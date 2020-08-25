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Elazığ Belediyespor’a 4 transfer
ELAZIĞ BELEDİYESPOR, PAZARSPOR'DAN KALECİ DUHAN ÇAĞLAR AKDAĞ'I RENKLERİNE BAĞLADI
Spor 25.08.2020, 12:05
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Elazığ Belediyespor, transfer çalışmaları kapsamında 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, 3’ü dış, 1’i iç olmak üzere 4 oyuncuyu daha renklerine bağladı.
Dış transferde şu ana kadar Fethiyespor’dan sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır, Ofspor’dan ön libero Barış Çiçek, Çatalcaspor’dan ön libero İsmail Sevindi ve Gölcükspor’dan santrfor Barış Kazer’le sözleşme imzalayan Elazığ temsilcisi, son olarak Pazarspor’da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Duhan Çağlar Akdağ ile stoper Mehmet Eksik ve Somaspor’dan kaleci Ömer Kavurkacı’yı kadrosuna kattı. Elazığ Belediyespor, iç transferde ise Ferhat Canlı ile sözleşme imzaladı.
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