Elazığ Belediyesi Voleybol kötü başladı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’u ikinci olarak tamamlayan Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana’da oynadığı G Grubu Play-Off ilk maçında Bergama Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup’ta mücadele eden ve normal sezonu ikinci tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Elazığ Belediyesi Voleybol, Adana’da oynadığı G Grubu ilk maçında İzmir ekibi Bergama Belediyespor’a 3-0 yenildi. Yüreğir Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Adana ekibi ilk seti 25-15, ikinci seti 25-12 ve son seti 25-10 alarak parkeden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Elazığ Belediyesi Voleybol G Grubu ikinci maçında Ankara ekibi Yeni Sincan’la karşı karşıya gelecek.