El Mami Tetah, Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar’da forma giyen kanat oyuncusu 20 yaşındaki El Mami Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Moritanya U20 Milli Takımı’nda da forma giyen El Mami Tetah, U20 Afrika Kupası hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından Alanyaspor’a katılacak.