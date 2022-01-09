Eksik Beşiktaş Rize'de kazanamadı

1'Maç başladı

2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali'yi geçen Necip'in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan'ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio'nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar'ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

47' Boldrin'in sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında Boyd'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

53' Selim'in hatalı pasında topu alan Emirhan pasını Batshuayi'ye aktardı. Batshuayi'nin ceza sahasının sağında yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

54' Emirhan ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

55' Vida, Boldrin'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Domagoj Vida

56' GOL! Pohjanpalo, Rizespor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Boldrin'in içeri ortasında arka direkte Pohjanpalo'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Joel Pohjanpalo

59' Boldrin'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, Ersin'in kucağında kaldı.

60' GOL! Emirhan, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.Gol - Emirhan İlkhan

67' Güven kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Güven'in sert şutunda top, kaleci Gökhan'da kaldı.

68' GOL! Pohjanpalo, Rizespor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Boldrin'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top Ersin'den döndü. Dönen topa Pohjanpalo yerdeyken ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Joel Pohjanpalo

76' Batshuayi'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

78' Dabo'ya faul yapan Montero sarı kart gördü.Sarı Kart - Francisco Montero

86' Umut'a faul yapan Gökhan Gönül ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Gökhan Gönül

86' Karara itiraz eden Gökhan ile Montero arasında yaşanan gerginlik sonrası Montero da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Francisco Montero

88' Umut oyuna devam edemedi ve sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü.Pozisyon - Umut Meras

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İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven