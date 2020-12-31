Eksi 15 derecede birincilik için ter döktüler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan Kulüpler Arası Kayaklı Koşu Yarışması’nda sporcular, eksi 15 derecede birinci gelmek için ter döktü.

Hakkari ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi’nde, Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 7 kategoride düzenlenen Kulüpler Arası Kayaklı Koşu Yarışması’na 70 sporcu katıldı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın da takip ettiği yarışma, eksi 15 derecede yapıldı. Yarışı kazanmak için kıyasıya mücadele ederek dereceye giren kayakçılara, Kaymakam Doğramacı tarafından ödülleri verildi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Osman Doğramacı, sporcuların ciddi performans sergilediklerini ifade ederek, “Hepsini tebrik ediyoruz. Hep birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. İnşallah bu organizasyonların daha da artmasını ve güzel tesislerle süslenmesini arzu ediyoruz. Yüksekova, kış sporları noktasında Türkiye’nin önde gelen yerlerinden birisidir. Bu noktada gerekli yatırımlar önümüzdeki dönemde yapılacak ve gençlerimiz daha fazla kış sporlarıyla iştigal edecekler. Önümüzdeki yıllarda Yüksekova daha farklı konularda belki Türkiye’deki bazı müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek tesislere sahip olacak" dedi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise Yüksekova’nın kış sporlarının merkezi olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyerek, “Hiçbir yerde kar olmamasına rağmen ilçemizde kar kalınlığı ve kalitesi çok iyi düzeyde. Gelecek süreçte burada hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki müsabakaları yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.