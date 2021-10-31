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EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 20 - Metz Handball: 30

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa’nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenildi.

Spor 31.10.2021, 22:59
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 20 - Metz Handball: 30

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa’nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa’nın Metz Hentbol takımına konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakada karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, başa baş giden karşılaşmada gol yollarında etkisiz kalınca geriye düştü. Müsabakanın 20’inci dakikasında 9-6 geriye düşen Kastamonu Belediyespor, 5 dakika boyunca rakibine gol şansı tanımadı. İyi savunmanın karşılığını alan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın 27’inci dakikasına gelindiğinde farkı bire kadar indirerek skoru 9-8 yaptı. Hızlı toparlanan Metz Hentbol takımı, Kastamonu Belediyespor’u durdurarak üstünlüğe ele geçirdi. İlk yarının bitimine 3 dakika kalan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor’a gol şansı tanımayan Metz Hentbol, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 13-9 önde tamamlandı.

İkinci yarıya tutuk başlayan Kastamonu Belediyespor, ilk 5 dakikada skor bulmakta güçlük çekti. Kalesinde gördüğü gollerle 40’ıncı dakikada 18-10 geriye düşen temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, Metz Hentbol karşısında etkisiz kaldı. Seyircisinin de desteğiyle farkı kapatmak için rakip kalede pozisyon bulmasına rağmen bu fırsatları değerlendiremeyen Kastamonu Belediyespor, sahadan 30-20 yenik ayrıldı. Kastamonu Belediyespor, B Grubu’nda yaptığı altıncı maçta da mağlup oldu.

Metz Hentbol’da Ngouan bulduğu 6 golle sahanın en skorer oyuncusu olurken Kastamonu Belediyespor’da da Radıcevıc’te 5 golde kaldı.

“Oynadığımız Metz, Beşiktan-Real Madrid arasındaki fark gibi”

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi, Metz Hentbol takımını tebrik ettiğini belirterek, “Özellikle hızlı ataklarla sonuca gittiler. Bazı problemler yaşadık, geçtiğimiz hafta Sahovef takımında olduğu gibi. Bunların üstesinden geleceğiz umarım” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadıklarının farkında olunmasını isteyen Buceschi, “Metz, daha önce final oynayan bir takım. Finalde dörtlü takımlarla oyun oynayan bir takım ile oynuyoruz. İlk yılımız Şampiyonlar Liginde, bunu Beşiktaş-Real Madrid maçı gibi düşünebilirsiniz veya Liverpool” ifadelerini kullandı.

Metz Hentbol takımı tebrik eden Kastamonu Belediyespor oyuncusu Jovanka Radicevic ise, “Maça aslında çok kötü başlamadık. Ama Sahovef karşısında yaptığımız hatalar sonucunda bizleri cezalandırdılar. Kontra ataklarla, hızlı hücumlarla yine golleri buldular. Kötü defans yaptık, Metz takımını tebrik ederim” diye konuştu.

Pozisyon bulmalarına rağmen gol bulmakta zorlandıklarını ifade eden Radicevic, “Sahovef maçında da önceki maçlarda da aynısı oldu. Kalede de kaleci var zaten, bunların üzerine düşünüyoruz ve çalışıyoruz. Gol atmakta problem yaşıyoruz, bunu nasıl çözebiliriz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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