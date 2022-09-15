Ege Cup’ta ilk maç Aliağa Petkimspor’un oldu

ING Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvasında karşı karşıya geldi. Ege Cup 2022’nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Basket takımını 78-73 skorla mağlup etti.

Turnuva yarın Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Altuğ Köserlerli, xx, Tolga Akşitoğlu, Burak Durmuş xx,

Aliağa Petkimspor: Sılas Melson xxx 15, Ege Arar xx 12, Omer Prewıtt xxx 25, İsmail Cem Ulusoy xx 5, Meriç Kuntger xx 7, Jeremy Simmons xx 5, Ömercan Enginx 3, Nusret Yıldırım x, Peyton Aldridge x, Dorukhan Engindeniz xx 6.

Başantrenör: Burak Gören

Merkezefendi Belediyesi: Max Heıdegger xxx 15, Arca Tülüoğlux 1, Andrew Harrisonxx 10, Chad Brown xx 8, Nikalaos Rogkavopoulos xxx 12, Altan Erol x 2, Tomas Gıelo xx 10, Ayberk Olmaz xxx 11, Eyüpcan Öncü x2, Burak Eşlik x, Doğan Şenli x 2

Başantrenör: Zafer Aktaş

1.Periyot:20-25 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)

Devre:37-38 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)

3. Periyot:60-63 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)