Ege Cup’ta ilk maç Aliağa Petkimspor’un oldu
ING Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvasında karşı karşıya geldi. Ege Cup 2022’nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Basket takımını 78-73 skorla mağlup etti.
ING Basketbol Ligi’nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvasında karşı karşıya geldi. Ege Cup 2022’nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Basket takımını 78-73 skorla mağlup etti.
Turnuva yarın Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Altuğ Köserlerli, xx, Tolga Akşitoğlu, Burak Durmuş xx,
Aliağa Petkimspor: Sılas Melson xxx 15, Ege Arar xx 12, Omer Prewıtt xxx 25, İsmail Cem Ulusoy xx 5, Meriç Kuntger xx 7, Jeremy Simmons xx 5, Ömercan Enginx 3, Nusret Yıldırım x, Peyton Aldridge x, Dorukhan Engindeniz xx 6.
Başantrenör: Burak Gören
Merkezefendi Belediyesi: Max Heıdegger xxx 15, Arca Tülüoğlux 1, Andrew Harrisonxx 10, Chad Brown xx 8, Nikalaos Rogkavopoulos xxx 12, Altan Erol x 2, Tomas Gıelo xx 10, Ayberk Olmaz xxx 11, Eyüpcan Öncü x2, Burak Eşlik x, Doğan Şenli x 2
Başantrenör: Zafer Aktaş
1.Periyot:20-25 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
Devre:37-38 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
3. Periyot:60-63 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0