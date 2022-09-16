Efrahim Kahraman: "Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık"

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdıklarını söyledi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadın güreş milli takımı karşılaşmalarını tamamladı. Milliler, turnuvada 1 altın madalya kazandı. Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza’yı 6-0 mağlup ederek, dünya şampiyonu oldu. 72 kiloda da Buse Tosun Çavuşoğlu turnuvayı 5. bitirdi.

Turnuvayı basın mensuplarına değerlendiren Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Biz burada yine tarih yazmak istedik. Yasemin Adar ile tarih de yazdık. Gönül isterdi ki yanında en az iki madalya daha alalım. Buse Tosun’un maçı, son 20 saniye kala hediye ettik diyebiliriz. Orada bir de Zeynep Yetkin çok yakındı. Takımımız U23’te ve büyüklerde Avrupa şampiyonu olan bir takım. Takımımızda 10 sıkletten 7’si, gençlerde güreşen sporcularımız. Evin Demirhan sakatlığından dolayı burada bulunamadı. Kendisi de son Avrupa şampiyonu. Yasemin Adar’ın ikinci kez dünya şampiyonu olması bizim için çok gururlu. 5 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olması ayrı bir gurur veriyor. Kadın güreşinde artık efsane olduğunu herkes biliyor. Biz bunu olimpiyat şampiyonu olarak da taçlandırmak istiyoruz inşallah. Bu yıl 4. büyük müsabakamız. U23, Büyükler, Akdeniz Oyuncuları, İslam Oyunları ve Dünya Şampiyonası. İyi bir ekibimiz var. Sporcularımız kamplarda savaşıyorlar. Güreş zor bir spor. Kadın güreşi üstüne koyuyor. Kamplarda bizimle beraber olan ülkeler devamlı bizi tercih ediyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Dünya Şampiyonası’nda kamplarımızda olan, madalya alan sporcular var. Kadın güreşi nereden nereye geldi. Dünyada da olsa gençler geliyor. İşimiz tabii ki kolay değil. Olimpiyatların bizim için iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden kadın sporcular şöyle:

50 kiloda Zehra Demirhan

53 kiloda Zeynep Yetgil

55 kiloda Elvira Kamaloğlu

57 kiloda Bedia Gün

59 kiloda Ebru Dağbaşı

62 kiloda Yağmur Çakmak

65 kiloda Aslı Demir

68 kiloda Nesrin Baş

72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kiloda Yasemin Adar Yiğit