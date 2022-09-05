Efrahim Kahraman: “İnşallah Türk halkını sevindireceğiz”

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Sırbistan’da düzenlenecek Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda ay-yıldızlı sporcuların tarih yazacağına inandıklarını belirterek, “İnşallah Türk halkını sevindireceğiz” dedi.

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 10-18 Eylül tarihlerinde Büyükler Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Sarıyer’de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi’nde hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, şampiyonada mücadele edecek kadın sporcularla ilgili bilgiler aktardı. Kahraman, açıklamasında, “Güzel bir kamp geçirdik. Bu haftadan itibaren form antrenmanlarına giriyoruz. Yolculuğumuz 10 Eylül’de. 11’inde kuralar çekilecek, 12 Eylül’de maça çıkacak ilk sıkletten sporcumuz var. 13 Eylül’de de Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar, çok önemli bir sınava çıkacak. Kendisi favori sporculardan ama işi kolay olmayacak. Orada genç sporcular var, yeni yetişenler var. Yasemin’in durumu gayet iyi, beklenti her zamanki gibi var. Burada durumu iyi olduğu için daha çok güveniyorum. İnşallah ikinci kez dünya şampiyonu olarak, kadın güreşinde tarih yazmış olur. 2018’de ikinci olduktan sonra birlikte ağladık. Biz ikinciliği kabul etmeyen milletiz, bizim için şampiyonluk önemli” ifadelerini kullandı.

“Evin Demirhan, olimpiyatlarda madalya alabilecek kapasitede”

Avrupa şampiyonu Evin Demirhan’ın son durumu hakkında da bilgiler veren Efrahim Kahraman, sporcuların minderde canla başla mücadele edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“10 sporcudan 7 tanesi genç sporcularımız. Burada favori olan sporcularımızdan Evin Demirhan; son Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü. Bir sakatlık nedeniyle şampiyonaya katılamayacak. Bizim için tabii ki üzücü. Şu anda kendisi daha hırslı. Yakın zamanda düğün yaptığı halde şu anda kampta. Kampın sonuna kadar kalmayı tercih eden bir sporcu. Önümüzdeki yıl için bu fedakarlıkları yapan isim. Kapasitesi çok yüksek bir sporcu. Olimpiyatlarda da madalya alabilecek kapasitede. Ben, 2024 Paris Olimpiyatları’nda güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Pandemiden dolayı 1.5 yıl ileriye gittik, o yüzden seneye kota maçlarımız var. Burada herkes kendisini göstermek için mücadele edecek. Biz de canla başla mücadele ederek, Türk bayrağımızı zirveye taşıyarak, İstiklal Marşı’mızı okutacağız. İnşallah Türk halkını sevindireceğiz.”

Kadın Güreş Milli Takımı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda; Zehra Demirhan (50 kg), Zeynep Yetgil (53 kg), Elvira Kamaloğlu (55 kg), Bedia Gün (57 kg), Ebru Dağbaşı (59 kg), Yağmur Çakmak (62 kg), Aslı Demir (65 kg), Nesrin Baş (68 kg), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kg) ile madalya mücadelesi verecek.