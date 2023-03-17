Efes Ultra Maratonu 18-19 Mart’ta Selçuk’ta düzenlenecek

İzmir’in Selçuk ilçesi, 6. Climbolic Ephesus Ultra Maratonu’na 18-19 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. 2 binin üzerinde katılımcı, Dünya Kültür Mirası Selçuk’u koşarak keşfedecek.

2017 yılından bu yana her yıl mart ayının ikinci haftası düzenlenen Efes Ultra Maratonu, bu yıl bir kez daha spor tutkunlarını Selçuk’ta bir araya getiriyor. 6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve 120 K mesafelerinde altı farklı parkurda düzenlenecek organizasyon ile katılımcılar, Selçuk’un tarihi destinasyonlarını ve kültürel zenginliklerini keşfedecek. 6. Climbolic Ephesus Ultra Maratonunun tüm parkurları, İstasyon Meydanı’nda başlayıp sona erecek.

2 binin üzerinde katılımcı, Dünya Kültür Mirası Selçuk’u koşarak keşfedecek. 6. Climbolic Ephesus Ultra Maratonu’nun 19 Mart Pazar günü saat 12.00’deki finalinde ise İstasyon Meydanı’nda katılımcılara sertifika verilecek.