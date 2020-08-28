Efeler’e kupa öncesi moral yemeği

Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, 31 Ağustos’ta başlayacak ‘Kupa Voley’ öncesi yemekte bir araya geldi.

Efeler Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yemekte buluştu. Burfaş Dobruca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte; Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, voleybol branşından sorumlu yöneticiler Yunus Emre Gelen, Ali Karaca, Mehmet Güngör, Kulüp Müdürü Ufuk Yıldız, teknik heyet, sporcular ve aileleri yer aldı.

Yemekte konuşan Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, sporculara sağlıklı bir sezon diledi. Güzel oyun sergileyerek Bursalılar’a voleybolu daha sevdirmek istediklerini belirten Dinçer, “Teknik heyetimizle, yerli ve yabancı sporcularımızla iyi bir takımımız. Yoğun bir antrenman ve hazırlık dönemi geçirdiniz. Önce kupa ve hemen ardından lig başlayacak. İçinde bulunduğumuz yeni normalleşme sürecinde maçların seyircisiz oynanacak olması, maç takviminin yoğunluğu, malum hastalık sebebiyle tedbirleri artırılmış olan antrenman programı sizler için muhtemelen daha yorucu olacak. Bizleri her zaman destekleyen ve ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ayrıca kocaman bir şehri temsil etmenin sorumluluğu üzerinizde olacak. Sahada başarı kazanmak elbette önemli. Başarının anahtarı ise aile olmaktan geçiyor. Bu ilk aşamayı başardık. İlk maçımızdan itibaren sahada güzel oyun ortaya koyarak, voleybolu Bursa’da daha fazla sevdireceğiz. İnşallah pandemi süreci sona erdiğinde, tribünde Bursa seyircisiyle buluşup başarılarımızı onlarla birlikte kutlayacağız. Size inanıyoruz. İnşallah sakatlıksız, sonu güzel olan bir sezon geçiririz’ ifadelerini kullandı.

Oldukça neşeli geçen etkinliğin sonunda teknik heyet ve sporcular, Başkan Dinçer ve yönetim kuruluna başarı sözü verdi.