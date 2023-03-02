Efeler Ligi’nin 19. haftasında derbi heyecanı yaşanacak
Efeler Ligi’nde 19. hafta, yarın oynanacak Halkbank-Tokat Belediye Plevne mücadelesi ile başlayacak. Pazar günü ise hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak.
Efeler Ligi’nde 19. hafta, yarın oynanacak Halkbank-Tokat Belediye Plevne mücadelesi ile başlayacak. Pazar günü ise hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak.
Efeler Ligi’nde 19. hafta heyecanı yarın, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Halkbank ile Tokat Belediye Plevne karşı karşıya gelecek. Haftanın öne çıkan maçında pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 19. hafta, Ziraat Bankkart - Arkas Spor arasında oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak.
Hekimoğlu GCT BVİ ise haftayı BAY geçecek.
Efeler Ligi’nde haftanın programı şu şekilde:
Yarın
13.00 Halkbank - Tokat Belediye Plevne
5 Mart Pazar
13.00 Cizre Belediyesi - Spor Toto
16.00 Bursa BBSK - Türşad
16.00 Fenerbahçe - Galatasaray
16.00 Altekma - Develi Belediyespor
6 Mart Pazartesi
14.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor