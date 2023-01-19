Efeler Ligi’nde haftanın programı belli oldu

Efeler Ligi’nde 16. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 16. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Spor Toto ile Halkbank karşı karşıya gelecek. Hafta Tokat Bld. Plevne ile Altekma arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

Efeler Ligi’nde haftanın programı şu şeklide:

Yarın

14.00 Spor Toto - Halkbank

21 Ocak Cumartesi

16.00 Bursa BBSK - Cizre Bld.

22 Ocak Pazar

13.00 Türşad - Ziraat Bankkart

13.00 Galatasaray - Manas Enerji Hatay BBSK

16.00 Develi Bld. - Fenerbahçe

17.30 Arkas Spor - Hekimoğlu GCT BVİ

23 Ocak Pazartesi

17.30 Tokat Bld. Plevne - Altekma SK