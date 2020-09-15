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Efeler Ligi’nde 2. hafta heyecanı

AXA SİGORTA EFELER LİGİ’NDE 2. HAFTA YARIN OYNANACAK 4 KARŞILAŞMA İLE BAŞLAYACAK.

Spor 15.09.2020, 11:40
2
Efeler Ligi’nde 2. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Efeler Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın ve 17 Eylül Perşembe oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış müsabakalarında Solhan Spor ile İnegöl Bld. ve Bursa B.Şehir Bld. ile Spor Toto karşı karşıya gelecek. Hafta Altekma ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabaka ile sona erdi.

Efeler Ligi’nde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın

15.00 Solhan Spor - İnegöl Bld.

15.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto

16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor

18.00 Ziraat Bankkart - Halkbank

17 Eylül Perşembe

13.00 Arhavi Voleybol - İstanbul BBSK

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Bld.

16.00 Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta

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8. Erzurumspor 1 3
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11. Konyaspor 0 0
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13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
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8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
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5. Huesca 1 1
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7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
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12. Barcelona 0 0
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14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
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17. Deportivo Alaves 1 0
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20. Cádiz 1 0