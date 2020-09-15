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Efeler Ligi’nde 2. hafta heyecanı
AXA SİGORTA EFELER LİGİ’NDE 2. HAFTA YARIN OYNANACAK 4 KARŞILAŞMA İLE BAŞLAYACAK.
Spor 15.09.2020, 11:40
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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Efeler Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın ve 17 Eylül Perşembe oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış müsabakalarında Solhan Spor ile İnegöl Bld. ve Bursa B.Şehir Bld. ile Spor Toto karşı karşıya gelecek. Hafta Altekma ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabaka ile sona erdi.
Efeler Ligi’nde 2. haftanın programı şöyle:
Yarın
15.00 Solhan Spor - İnegöl Bld.
15.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto
16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor
18.00 Ziraat Bankkart - Halkbank
17 Eylül Perşembe
13.00 Arhavi Voleybol - İstanbul BBSK
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Haliliye Bld.
16.00 Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta
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|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0