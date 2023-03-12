Efeler Ligi: Türşad: 3 - Develi Belediyespor: 0

Efeler Ligi’nin 20. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Develi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Çağan Baturay Serciler, Baria Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Matheusz Mika

Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Synytsia, Stankovic, Ahmet Samet Baltacı, Miskevich, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Boyanov, Berkan Eryüz, Hamdi Erkan)

Setler: 29-27, 25-21, 25-19

Süre: 90 dakika (36, 28, 26)