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Efeler Ligi: Türşad: 3 - Altekma: 2
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), evinde karşılaştığı Altekma’yı 3-2 yenildi.
Spor 12.11.2022, 15:58
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), evinde karşılaştığı Altekma’yı 3-2 yenildi.
Salon: Adilcevaz Bitlis
Hakemler: Hüseyin Okumuş xx, Sema Kayıkcı xx
Türşad: İzzet Alp Akkuş, Vefa Yılmaz, Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Alp Ali Çayır (L), Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Ümit Demir (L) Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Matheusz Mika
Altekma: Umut Şahin, Yönet Muzaffer, Metin Ertugrul Gazi, Bezerra Souza, Francisco, Yaman Kerem, Emin Gök, Kevin Saar, Mehmet Özbek (L), Ulaş Dokumacı, Georgi Tatarov, Hüseyin Şahin (L), Altay Demirci, Emir Pınar
Setler: 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4
Süre: 30-28-21-18 (97 dakika)