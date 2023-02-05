Efeler Ligi: Türşad: 1 - Cizre Belediyespor: 3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında evinde konuk ettiği Cizre Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Sadettin, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: İzzet Alp, Vefa, Baturay Çağan, Bardia, Cüneyt, Görkem, Mert Nevzat, Marko, Rahmi Çağlar, Hakan, Ahmet Metehan, Matheusz

Cizre Belediyespor: Andaç, Muhammed, Osman, Kemal, Murat, Ekrem canan (C), Julien Georges, Taha, Svetoslos, Hilmi, Ömer Furkan

Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 20-25