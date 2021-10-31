Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Solhanspor 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Solhanspor’u 3-1 yendi.

Efeler Ligi 6. haftasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda Cizre Belediyespor ile Solhanspor karşılaştı. Mücadeleden Cizre Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov (Emin Gök, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Solhanspor: Azzican Ataoğlan, Alper Umurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, İbrahim Halil Kurt, Amel Dautefendıc, Karas Baranımırgrosdanov (Radzivon Miskeviçh, Fatih Yorumez)

Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 26-24,

Süre: 126 dakika (29, 30, 36, 31 ),