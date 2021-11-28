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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyesi: 2
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesini 3-2 yendi.
Spor 28.11.2021, 18:11
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesini 3-2 yendi.
Şırnak Gençlik ve Spor il müdürlüğü kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı hakemler Erol Akbulut ve Mehmet Topal yönetti.
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Fatih Uslu, (Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov, Eren Koparıcı, Selim Demir)
Bursa büyükşehir belediyesi: Ahmet Karataş, Serhat Uzun, Efe Er, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Umut Özdemir, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Berk Dilmenler, Geraldo Graciano, Dmitrii Bahov, Berkü Eber Üstündağ.
Setler: 21-25, 25-20, 16-25, 27-25, 15-11
Süre: 140 dakika (27, 33, 23, 32, 25)