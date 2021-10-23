Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Terör örgütüyle ve onun siyasi uzantısı ile iş tutan bir anlayışı gerçekleştirmişler”
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Cizre Belediyespor Afyon Belediye’yi 3-0 mağlup etti.
Spor 23.10.2021, 19:34
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Cizre Belediyespor Afyon Belediye’yi 3-0 mağlup etti.
Efeler Ligi 4. haftasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda Cizre Belediyespor ile Afyon Belediye Yüntaş karşılaştı. Mücadeleden Cizre Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir
Afyon Belediye Yüntaş: Esin İlker, Dosanjh Arash, Gün Resul, Mehmet Almaz, Yıldız Yiğit, Enaboifo Cansın Ogbai, Karaca Batuhan, Eken Yusuf, Durur Umut, Fırıncıoğlu Ediz Kaan
Setler: 19-25, 16-25, 19-25