Efe Tatlı, Adanaspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Fatih Karagümrük’te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır” denildi.