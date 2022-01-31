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Efe Tatlı, Adanaspor’da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Spor 31.01.2022, 16:49
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Fatih Karagümrük’te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır” denildi.