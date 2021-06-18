Edirne’nin en büyük spor kompleksi açıldı

TEV-Orhan Çetin Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı ve Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne milletvekilleri, siyasi parti başkanları, STK ve vatandaşların katılımı ile açıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde toplam 4143, 92 m2’lik alanda kurulu ve 6.5 Milyon TL’ye yapılan Edirne’nin en büyük spor kompleksi olan EV-Orhan Çetin Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı ve Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne milletvekilleri, siyasi parti başkanları, STK ve vatandaşların katılımı ile açıldı.

Açılışta konuşma yapan Edirne valisi Ekrem Canalp, “2 çeşit spor var bir tanesi örgün spor ikincisi de yaygın spor örgün spor dediğimiz alan profesyonel spor aslında bugün burada açmış olduğumuz yüzme havuzu da bunun bir parçasıdır. Peki, şu anda örgün spor profesyonel spor ile ilgili olarak Edirne’de neler yapıyoruz. Bugün burada çok harikulade yüzme havuzunu olimpik standartlar da bir yüzme havuzunu beraberce açılışını yapıyoruz. Çünkü sporu sadece il merkezinde değil ilçe merkezinde ki çocuklara sunmak değil amacımız en ücra köyümüzde ki çocuğumuzun da ilçe merkezdeki, il merkezindeki evladımız kadar yüzme bilmeye ve bu yüzme havuzunu kullanmaya hakkı vardır. Biz de kaymakamlarımız ile beraber çok güzel bir proje yaptık ve bu proje çerçevesinde okul servis araçlarıyla çocuklarımızı yüzme havuzuna getirmek suretiyle onlara yüzme öğrettik” açıklamalarında bulundu.

Uzunköprü Kaymakamı ve Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ise, “Burası gerçekten önemliydi öncelikle biz valimiz ile bir istişare de bulunduk. Kendisi burayı ayağa kaldırmamız gerekir diye bize destek oldu. O güçle beraber spor totodan ek destek sağladılar. Hayırsever Orhan Çetin amcamızdan destek istedik. Daha sonra valimiz kendisi özel olarak destek sağladı ve kaymakamlığımızın bütçesi ile beraber ihaleye çıktık. 3 milyon 250 bin KDV olarak ihaleye çıktık. İçinde birçok şey yoktu ve eksikti. Gençlik ve spor bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile bir görüşmemiz oldu orada da spor totodan çevre düzenlemesi için 1 milyon TL’lik protokol imzalı destek sağladık ve havuz olmaktan çıkıp spor kompleksi haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in konuşmasından sonra Uzunköprü TEV Orhan Çetin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışı yapıldı. Spor kompleksini gezen Vali ve beraberindeki heyet, daha sonra burada gerçekleştirilen kısa yüzme yarışını izledi.

Kompleksin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, fitness salonu, 2 kafeterya, VİP salonu, sauna, buhar odası, aletli jimnastik salonu, doktor odası, acil müdahale odası, kadın ve erkek sporcu soyunma odaları ve 238 kişilik seyirci tribünü bulunuyor.