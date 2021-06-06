Edirneli taraftarlar Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutladı

Edirne’de pandemi nedeniyle Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlayamayan taraftarlar, Meriç Köprüsü’nde, araç konvoyu halinde meşaleler yakarak sevinçlerini yaşadı.

Pandemi nedeniyle Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarını istediği gibi yaşayamayan Edirneli taraftarlar, büyük bir araç konvoyu ve gruplar halinde Tarihi Meriç Köprüsünde Meşaleler yakıp, havai fişek gösterisi ve Beşiktaş marşları eşliğinde, Meriç Köprüsü’nü süsledi.

Kutlamaya katılan taraftarlardan Arif Kuday, “Pandemi sebebiyle, Beşiktaş taraftarı olarak şampiyonluk kutlamaları için geciktik. Bizler Edirne kartalları olarak büyük bir konvoy gerçekleştirdik. Araçlardan kimse inmediği için herhangi bir sorun yaşanmadı. Emniyetimizde bize müsaade etti. Yüzlerce araç ile Edirne’yi bir konvoy ve meşale şölenine çevirdik. Meriç Nehrimizde her yıl olduğu gibi bu yılda pandemi nedeniyle Meriç Köprüsünde belli aralıklarla çifte şampiyonluğumuzu kutladık. Bütün bu kutlamaya katılan Edirne kartallarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yüreğimiz, sevgimiz Beşiktaş diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.