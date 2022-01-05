Edin Visca Trabzonspor'da!

Süper Lig’in ilk yarısında ezeli rakiplerine büyük fark atan, en yakın takipçisi Konya’nın 7 puan önünde yer alan Trabzonspor, sezonun 2. bölümüne de iddialı girmek isterken, ligin en dikkat çeken oyuncularından olan Edin Visca’da mutlu sona ulaştı.

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Bosnalı oyuncu konusunda kulüp, Başakşehir ile yapılan görüşmelerde transferi bitirmeye çok yaklaştı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Edin Visca transferi için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Kulüp binasında bir araya geldi.

'TRABZONSPOR'A GEREKEN KOLAYLIĞI SAĞLARIM'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ahmet Ağaoğlu ile yapılacak toplantı öncesi, "Trabzonspor'a gereken kolaylığı sağlarım." dedi. Ardından iki başkan toplantıya girdi. Görüşmenin ardından Boşnak oyuncunun transferi resmen açıklanacak.

Ocak ayı transfer ve tescil döneminde Medipol Başakşehir'den ayrılması beklenen Edin Visca'nın yeni takımı merak ediliyordu. Bosna Hersekli futbolcuyla ilgili Başakşehir kulübü resmi açıklama yaptı. Öte yandan Boşnak futbolcunun sosyal medyada yaptığı hamle transfer ateşini yaktı.

Spor Toto Süper Lig'in devlerinin transfer gözdesi haline gelen Edin Visca konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bosna Hersekli futbolcuyla ilgili Başakşehir kulübü açıklama yaptı.